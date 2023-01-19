Inter'den Hakan Çalhanoğlu paylaşımı!

İtalya Süper Kupa final maçında Milan ile Inter, Suudi Arabistan'ın Riyad kentindeki Kral Fahd Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Inter 3-0 kazanırken, milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu performansıyla göz doldurdu.
Mücadele sonrası Inter sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Evet, Hakan Çalhanoğlu'nu gerçekten bonservis ödemeden transfer ettik." ifadelerini kullandı.
Yes, we really did sign Hakan Çalhanoğlu on a free transfer ??#SupercoppaItaliana #ForzaInter pic.twitter.com/4BnpORh8Zm— Inter (@Inter_en) January 19, 2023