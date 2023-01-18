İtalya Süper Kupası final maçında heyecan dorukta. Milan ve Inter dev derbide kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Milan - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

📺 Milan - Inter maçını canlı takip etmek için tıklayın...

📺 Milan - Inter maçı canlı izlemek için tıklayın...

İtalya Süper Kupa final maçında heyecan derbi ile devam ediyor. Milan ile Inter, dev finalde kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Milan - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MİLAN - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Milan - Inter maçı 18 Ocak Çarşamba günü saat 22:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Milan: Tatarusanu; Calabria, Tomori, Kjaer, Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud

Inter: Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Gagliardini, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Dzeko