Leeds United - Cardiff maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | FA Cup

FA Cup 3. tur maçında heyecan devam ediyor. Leeds United sahasında Cardiff'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Leeds United - Cardiff maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere FA Cup'ta heyecan 3. tur müsabakaları ile devam ediyor. Leeds United ile Cardiff kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Leeds United - Cardiff maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEEDS UNITED - CARDIFF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Leeds United - Cardiff maçı 18 Ocak Çarşamba günü saat 22:45'te Tivibu Spor'da canlı yayınlanacak.

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