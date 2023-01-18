Gijon - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya Kral Kupası

İspanya Kral Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Gijon sahasında Valencia'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Gijon - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İspanya Kral Kupası heyecanı devam ediyor. Gijon ile Valencia, son 16 turunda karşı karşıya gelcek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Gijon - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GIJON - VALENCIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gijon - Valencia 18 Ocak Çarşamba günü saat 21:00'te Tivibu Spor 2'de canlı yayınlanacak.

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