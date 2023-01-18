Al Nassr / Al Hilal - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | SUUDİ ALL STAR PSG

Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, Mbappe gibi isimlerin aynı maçta süre alacağı Al Nassr / Al Hilal - PSG maçı merakla bekleniyor. Al Nassr ve Al Hilal takımlarından oluşan karma ekip, Fransa devi PSG ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Al Nassr / Al Hilal - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr ve Al Hilal takımının karmasının PSG'ye karşı oynayacağı mücadele merakla bekleniyor. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Al Nassr / Al Hilal - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL NASSR / AL HİLAL - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ronaldo ve Messi'nin bir kez daha karşı karşıya geleceği mücadele 19 Ocak Perşembe akşamı saat 20.00'da oynanacak. Mücadele beIN SPORTS 4'te canlı yayınlanacak.