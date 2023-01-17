Real Sociedad - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya Kral Kupası

İspanya Kral Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Real Sociedad sahasında Mallorca'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Real Sociedad - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Real Sociedad - Mallorca maçını canlı takip etmek için tıklayın

İspanya Kral Kupası heyecanı devam ediyor. Real Sociedad ile Mallorca, son 16 turunda karşı karşıya gelcek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Real Sociedad - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL SOCIEDAD - MALLORCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Real Sociedad - Mallorca 17 Ocak Salı günü saat 21:00'te Tivibu Spor'da canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...