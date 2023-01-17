Gökhan Ünal'dan Galatasaray itirafı!

Futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe ve Trabzonspor formaları giyen ve şimdilerde Altınordu'da görev alan Gökhan Ünal'dan dikkat çeken Galatasaray itirafı geldi. Ünal, "Kayseri'de oynarken rahmetli başkan Recep Mamur'a beni eğer bir gün Türkiye'den bir takıma vereceksen sadece Galatasaray'a verin' demiştim. Onlarda beni sadece Galatasaray'a vermedi." dedi.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 17.01.2023- 16:40