Gökhan Ünal'dan Galatasaray itirafı!
Futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe ve Trabzonspor formaları giyen ve şimdilerde Altınordu'da görev alan Gökhan Ünal'dan dikkat çeken Galatasaray itirafı geldi. Ünal, "Kayseri'de oynarken rahmetli başkan Recep Mamur'a beni eğer bir gün Türkiye'den bir takıma vereceksen sadece Galatasaray'a verin' demiştim. Onlarda beni sadece Galatasaray'a vermedi." dedi.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 17.01.2023- 16:40
İŞTE ÜNAL'IN SÖZLERİ:
Kayseri'den ayrılırken rahmetli başkan Recep Mamur'a, 'Beni eğer bir gün Türkiye'den bir takıma vereceksen sadece Galatasaray'a verin' demiştim. Onlarda beni sadece Galatasaray'a vermedi!
O dönemler Türk futbolcusu için en doğru seçim Galatasaray'dı. O dönemler Fatih Terim de oradaydı. Ama olmadı. Oynadığım tüm kulüplere saygım sonsuz. Trabzonspor'da da Fenerbahçe'de de elimden gelenin en iyisi yapmaya çalıştım. Fenerbahçe'de bazı şeyler istediğim gibi olmadı.
Anlaşmazlıklar, durduk yere oynatmamalar oldu. İki büyük camiaya da çok saygım var, ekmeklerini yedim. Benim için iyi bir tecrübe oldu."