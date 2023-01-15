Roma - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 18. haftasında Roma sahasında Fiorentina'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Roma - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 18. haftada Roma ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Roma - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ROMA - FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Roma - Fiorentina maçı 15 Ocak Pazar günü saat 22.45'te S Sport Plus ve S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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ROMA - FIORENTINA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Roma

Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Celik, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Zaniolo; Abraham

Fiorentina

Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Duncan; Gonzalez, Barak, Kouame; Jovic