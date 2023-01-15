Rennes - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Rennes ile PSG kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Rennes - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Rennes - PSG maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Rennes ile PSG karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Rennes - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RENNES - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rennes - PSG maçı 15 Ocak Pazar günü saat 22:45'te beIN SPORTS 4'te canlı yayınlanacak.

45 SANİYEDE FAZLA YAĞLARINDAN KURTUL ✅|İZLE