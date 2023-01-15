Türk futbolunun en büyük yıldız adayları arasında gösterilen ve Kayserispor'dan Barcelona'ya transfer olan Emre Demir'e kötü haber geldi. 18 yaşındaki on numara hakkında İspanyol devinin kararı şok etkisi yarattı. İşte ayrıntılar...
Barcelona'dan Emre Demir kararı! Transfer...
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'dan dünya devi Barcelona'ya transfer olan Emre Demir bir türlü istediği çıkışı gösteremedi. Katalan ekibi de genç oyuncu ile ilgili son kararını belirledi. İşte son detaylar...
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 15.01.2023- 10:36
Barcelona'da geçtiğimiz dönemde izlenen genç yetenekler politikasının ardından Emre Demir transfer edildi. Kayserispor'da henüz 15 yaşındayken ilk kez Süper Lig tecrübesi yaşayan genç yetenek, Barcelona'nın yolunu tuttu.
Relevo'da yer alan ve Milliyet'in derlediği habere göre; Barcelona'da forma şansı bulmakta zorlanan Emre Demir konusunda sıcak bir gelişme yaşandı.