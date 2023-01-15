Barcelona'dan Emre Demir kararı! Transfer...

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'dan dünya devi Barcelona'ya transfer olan Emre Demir bir türlü istediği çıkışı gösteremedi. Katalan ekibi de genç oyuncu ile ilgili son kararını belirledi. İşte son detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 15.01.2023- 10:36