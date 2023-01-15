La Liga'nın 17. haftasında Almeria sahasında Atletico Madrid'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Almeria - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Almeria - Atletico Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 17. haftada Almeria ile Atletico Madrid kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Almeria - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALMERIA - ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Almeria - Atletico Madrid maçı 15 Ocak Pazar günü saat 18.15'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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ALMERIA - ATLETICO MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Almeria

Martinez; Pozo, Chumi, Babic, Akieme; Melero, Costa; Baptistao, Robertone, Ramazani; Toure

Atletico Madrid

Oblak; Reinildo, Witsel, Gimenez; Llorente, De Paul, Barrios, Koke, Lemar; Morata, Griezmann