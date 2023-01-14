Marsilya 3-1 Lorient (MAÇ SONUCU-ÖZET) Cengiz Ünder asist yaptı Marsilya sahasında kazandı!

Marsilya 3-1 Lorient (MAÇ SONUCU-ÖZET) Cengiz Ünder asist yaptı Marsilya sahasında kazandı!

Fransa Ligi'nde Olimpik Marsilya, sahasında Lorient'ı 3-1 yendi. Ligue 1'in 19. haftasında Olimpik Marsilya'ya Lorient karşısında galibiyeti getiren golleri, 38. dakikada Sead Kolasinac, 53. dakikada Alexis Sanchez ve 59. dakikada Jordan Veretout attı. Konuk takımın golü ise 29. dakikada Terem Moffi'den geldi. İlk 11'de başladığı mücadelenin tamamında sahada kalan milli futbolcu Cengiz Ünder, Olimpik Marsilya'nın ilk golünde asist yaptı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 14.01.2023- 23:11