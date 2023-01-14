Leeds United Fransız forvet Georginio Rutter'i kadrosuna kattı

İngiltere Premier Lig ekibi Leeds United, Almanya'nın Hoffenheim takımından Fransız futbolcu Georginio Rutter'i transfer ettiğini açıkladı. İngiliz ekibinin bu transfer için 35,5 milyon sterlin ödeyeceği öne sürüldü.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 15.01.2023- 00:00