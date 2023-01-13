46 yaşındaki Brezilyalı efsane Ronaldo Nazario, 4. kez dünyaevine girmeye hazırlanıyor.
Ronaldo Celina Locks ile evleniyor!
Brezilya'nın efsane golcülerinden Ronaldo Nazario, 4. kez evlenmeye hazırlanıyor. 46 yaşındaki efsane isim nişanlısı Celina Locks, sosyal medya hesabından evlilik teklifi aldığını duyurdu.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 13.01.2023- 13:34
Nişanlısı Celina Locks ile 7 yıllık ilişkisini resmiyete dökecek olan Ronaldo'nun, bu yıl içerisinde düğün planladığı bildirildi.
Efsane golcü, 32 yaşındaki nişanlısı Celina Locks'a Dominik Cumhuriyeti'nde evlilik teklif etti.