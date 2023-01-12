İngiltere Premier Lig'de Chelsea, Fulham deplasmanına konuk oldu. Mücadeleyi ev sahibi ekip Willian ve Carlos Vinicius'un golleriyle 2-1 kazandı.

İngiltere Premier Lig'de Fulham, sahasında Chelsea'yi 2-1 yendi.

Premier Lig'in 7. haftasının erteleme maçında Fulham'a galibiyeti getiren golleri, 25. dakikada Willian ve 73. dakikada Carlos Vinicius kaydetti. Konuk ekibin golünü, 47. dakikada Kalidou Koulibaly attı.

Atletico Madrid'den kiralanan Portekizli futbolcu Joao Felix, Chelsea formasıyla çıktığı ilk maçın 58. dakikasında kırmızı kart gördü.

Ligde üst üste 4. galibiyetini alan Fulham, 31 puanla 6. sıraya yükseldi. Son 9 maçta bir kez kazanabilen Chelsea ise 25 puanla 10. sırada yer aldı.