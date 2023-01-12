FIFA 2022 En İyiler Ödülleri'nin adayları açıklandı! İşte o isimler

FIFA'dan yapılan duyuruya göre futbolda 2021-2022 sezonunun en başarılı isimleri, milli takımların teknik direktör ve kaptanları, basın mensupları ve halkın katılımıyla yapılan oylama sonucu belirlenecek. Buna göre listedeki isimler açıklandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 12.01.2023- 19:39 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023- 20:20