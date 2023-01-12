FIFA'dan yapılan açıklamaya göre futbolda 2021-2022 sezonunun en başarılı isimleri, milli takımların teknik direktör ve kaptanları, basın mensupları ve halkın katılımıyla yapılan oylama sonucu belirlenecek.
FIFA 2022 En İyiler Ödülleri'nin adayları açıklandı! İşte o isimler
FIFA'dan yapılan duyuruya göre futbolda 2021-2022 sezonunun en başarılı isimleri, milli takımların teknik direktör ve kaptanları, basın mensupları ve halkın katılımıyla yapılan oylama sonucu belirlenecek. Buna göre listedeki isimler açıklandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Yeni başlayan oylama, 3 Şubat'ta tamamlanacak. Daha sonra her kategoride üçer finalist belirlenecek ve kazananlar 27 Şubat'ta açıklanacak.
Aday gösterilen isimler şöyle:
En iyi erkek futbolcu
Julian Alvarez (Manchester City)
Jude Bellingham (Borussia Dortmund)
Kevin De Bruyne (Manchester City)
Erling Haaland (Manchester City)
Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)
Robert Lewandowski (Barcelona)
Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain)
Lionel Messi (Paris Saint-Germain)
Luka Modric (Real Madrid)
Neymar (Paris Saint-Germain)
Muhammed Salah (Liverpool)
Vinicius Junior (Real Madrid)