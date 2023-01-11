Troyes 0-2 Marsilya (MAÇ SONUCU-ÖZET) Cengiz Ünder'den asist!

Fransa Ligue 1'in 18. haftasında Marsilya, deplasmanda Troyes'i Cengiz Ünder'in de asist yaptığı maçta 2-0 mağlup etti.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 12.01.2023- 00:58