Nantes - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Nantes sahasında Lyon'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Nantes - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Nantes ile Lyon karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Nantes - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NANTES - LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nantes - Lyon maçı 11 Ocak Çarşamba günü saat 21:00'de beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

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NANTES - LYON MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Nantes

Lafont; Centonze, Castelletto, Girotto, Traore; Guessand, Moutoussamy, Girotto, Simon; Ganago, Blas

Lyon

Lopes; Kumbedi, Diomande, Lukeba, Tagliafico; Mendes, Caqueret; Tete, Cherki, Ekambi; Lacazette