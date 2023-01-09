Transfer haberi: Kalbindeki rahatsızlığı nedeniyle futbola veda etmek zorunda olan Sergio Aguero, yeşil sahalara yeniden dönüyor. Arjantinli futbolcunun yeni adresi ise Ekvador ekibi Barcelona de Guayaquil oldu. İşte ayrıntılar...

Sergio 'Kun' Aguero yeniden futbol oynayacak. Barcelona'dan 2021 yılında kalbinden rahatsızlandığı için futbola veda etmek zorunda kalan Kun Aguero yeniden yeşil sahalara dönüyor. Arjantinlinin yeni durağı Barcelona'yla aynı isimli Ekvador ekibi Barcelona de Guayaquil olacak. Aguero da kubüp başkanı ve eski oyuncu Carlos Alejandro Alfaro Moreno'yla yaptığı görüşmenin ardından teklifi kabul ettiğini açıkladı.

"YENİDEN OYNAMAK İÇİN HEYECANLANIYORUM"

Kun Aguero de yeniden futbol oynamasıyla ilgili olarak, "Yeniden oynamak için heyecanlanıyorum. Kendimi iyi hissediyorum. Şimdiden antrenmanlara başladım, Noche Amarilla için oynayabileceğim. Kardiyologdan yardım aldım. Kendimi gerçekten iyi hissediyorum, her şeyi kontrol eden bir çipim var, bu şekilde oynayabiliyorum. 15 gün içinde İspanyol Barcelona'daki arkadaşlarımla bir maç oynayacağım" dedi.



Transferinin Katar'daki Dünya Kupası sırasında görüşüldüğünü açıklayan Aguro, "Katar'da yemek yemeğe gittim ve Ekdavor'un Dünya Kupası'ndaki ilk maçını izlerken bazı Barcelona taraftarları beni tanıdı ve gelip kulüpleri için oynayıp oynamayacağımı sordu. Sürprizi ele vermemek için sessiz kalmam gerekiyordu" ifadesini kullandı.

Barcelona de Guayaquil de tranfseri sosyal medya hesabından duyurdu.