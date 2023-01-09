Oxford United - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | FA Cup

FA Cup 3. tur maçında heyecan devam ediyor. Oxford United sahasında Arsenal'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Oxford United - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere FA Cup'ta heyecan 3. tur müsabakaları ile devam ediyor. Oxford United ile Arsenal kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Oxford United - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

OXFORD UNITED - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Oxford United - Arsenal maçı 9 Ocak Pazartesi günü saat 23:00'de Tivibu Spor'da canlı yayınlanacak.

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