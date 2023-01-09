Athletic Bilbao 0-0 Osasuna (MAÇ SONUCU - ÖZET) San Mames'te gol sesi çıkmadı!
İspanya La Liga'nın 16. haftasında Athletic Bilbao ile Osasuna kozlarını paylaştı. San Mamés Barria Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 tamamlandı.
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 10.01.2023- 01:01
İspanya La Liga'nın 16. haftasında Athletic Bilbao ile Osasuna kozlarını paylaştı.
Karşılaşmada iki cepheden de gol sesi çıkmadı.
San Mamés Barria Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 tamamlandı.
Bu sonuçla Athletic Bilbao ligde puanını 26'ya yükseltirken Osasuna 24 puana çıktı.
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