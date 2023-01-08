Spezia - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 17. haftasında Spezia sahasında Lecce'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Spezia - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 17. haftada Spezia ile Lecce karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Spezia - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SPEZIA - LECCE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Spezia - Lecce maçı 8 Ocak Pazar günü saat 17:00'de S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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