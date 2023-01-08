Milan Roma maçı 2-2 | MAÇ SONUCU - ÖZETİ
Milan, Serie A'nın 17. haftasında Roma ile karşı karşıya geldi. Milano ekibi 2-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve mücadele 2-2 sona erdi.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 09.01.2023- 01:07
San Siro'da oynanan karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı ve puanlar paylaşıldı.
Maça ev sahibi avantajını koruyarak başlayan Milan, 30. dakikada Tonali'nin asistinde Kalulu'yla öne geçmeyi başardı ve ilk yarıyı önde tamamladı. İkinci yarıda Roma oyuna dengeyi getirecek etkinliği yakalayamazken 77. dakikada bu kez Leao'nun asistinde Pobega topu ağlara gönderdi ve fark ikiye çıktı. 87. dakikaya gelindiğinde ise Pellegrini'nin kornerinde iyi yükselen Ibanez kafa vuruşuyla farkı bire indirdi. 90+4'e gelindiğinde ise sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Abraham, önünde kalan topu filelere göndererek maça eşitliği getirdi.
Önümüzdeki hafta ise Milan, Lecce deplasmanına çıkarken Roma ise Fiorentina'yı ağırlayacak.