Manchester City Chelsea 4-0 | MAÇ SONUCU - ÖZETİ
Manchester City, İngiltere Federasyon Kupası 3. tur maçında Chelsae'yi 4-0 mağlup etti. Maçın gollerini 23. dakikada ve 85. dakikada penaltıdan Riyad Mahrez, 30. dakikada yine penaltıdan Julian Alvarez ve 38. dakikada Phil Foden kaydetti.
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Yayın Tarihi: 08.01.2023- 23:37 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023- 23:38
Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Manchester City 4-0 kazanırken gollerini; 23. dakikada ve 85. dakikada penaltıdan Riyad Mahrez, 30. dakikada yine penaltıdan Julian Alvarez ve 38. dakikada Phil Foden kaydetti.
Bu sonuçla beraber kupada üst tura yükselen taraf Manchester City olurken, Chelsea kupaya 3. turda veda etti.
YEDEKLER SAHADA
Rakibini 4-0 gibi farklı bir skorla yenen Manchester City'de Erling Haaland, Kevin De Bruyne, Ederson, İlkay Gündoğan ve Joao Cancelo gibi yıldız isimler maça yedek kulübesinde başlarken bu oyunculardan sadece Joao Cancelo 59. dakikada oyuna girdi.