Manchester City Chelsea 4-0 | MAÇ SONUCU - ÖZETİ

Manchester City, İngiltere Federasyon Kupası 3. tur maçında Chelsae'yi 4-0 mağlup etti. Maçın gollerini 23. dakikada ve 85. dakikada penaltıdan Riyad Mahrez, 30. dakikada yine penaltıdan Julian Alvarez ve 38. dakikada Phil Foden kaydetti.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 08.01.2023- 23:37 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023- 23:38