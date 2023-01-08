İspanya La Liga'nın 16. haftasında Atletico Madrid ile Barcelona karşı karşıya geldi.
Katalanların 1-0 kazandığı mücadeleyi eski futbolcu Arda Turan, Civitas Metropolitano Stadyumu'nda onur tribününden izledi.
Atletico Madrid kulübünün davetlisi olarak gelen Arda Turan, maç başlamadan kısa bir süre önce adının anons edilmesinin ardından tribündeki Atleticolu taraftarları selamladı.
Arda Turan, futbolculuk kariyerinde Atletico Madrid (2011-2015) ve Barcelona (2015-2018) takımlarının da formasını giymişti.
😊 El Cívitas @Metropolitano rindió tributo a nuestra leyenda @ArdaTuran. ❤️🇹🇷 pic.twitter.com/CYe2DR0hNy— Atlético de Madrid (@Atleti) January 8, 2023