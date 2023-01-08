Arda Turan Atletico Madrid - Barcelona maçını onur tribününden izledi!

İspanya La Liga'nın 16. haftasında Atletico Madrid ile Barcelona karşı karşıya geldi. Katalanların 1-0 kazandığı mücadeleyi eski milli futbolcu Arda Turan onur tribününden izledi. Arda, iki takımın da formasını giymişti.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 09.01.2023- 01:42