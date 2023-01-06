Manchester United - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | FA Cup

Manchester United - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | FA Cup

FA Cup 3. tur maçında heyecan devam ediyor. Manchester United ile Everton karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester United - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 06.01.2023- 11:12