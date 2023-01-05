Yeni hakem listesi açıklandı! İşte o isimler...

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarıda görev yapacak hakemler ve VAR hakemlerinin listesi açıklandı.
Merkez Hakem Kurulu, ilk kez merkezi olarak Riva'da düzenlenen Devre Arası Hakem ve Gözlemci Terfi Kursları'nın ardından yaptığı değerlendirme sonucunda, 2022-2023 futbol sezonunun kalan bölümünde görev yapacak hakem ve gözlemci klasmanlarını belirledi.
Hakemliği bıraktığını açıklayan Özgüç Türkalp'in yerine yeni atama yapılmadı.
İşte o liste:
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU 2022-2023 FUTBOL SEZONU SÜPER LİG HAKEM LİSTESİ
1 ZORBAY KÜÇÜK ADANA
2 YAŞAR KEMAL UĞURLU ANKARA
3 KADİR SAĞLAM ANKARA
4 ERKAN ÖZDAMAR ANKARA
5 ALİ PALABIYIK ANKARA
6 BURAK PAKKAN ANKARA
7 SARPER BARIŞ SAKA ANTALYA
8 BURAK ŞEKER ANTALYA
9 MURAT ERDOĞAN ANTALYA
10 BAHATTİN ŞİMŞEK AYDIN
11 ARDA KARDEŞLER BURSA
12 CİHAN AYDIN BURSA
13 ALİ ŞANSALAN ÇANAKKALE
14 ÜMİT ÖZTÜRK DENİZLİ
15 SUAT ARSLANBOĞA ESKİŞEHİR
16 TURGUT DOMAN ESKİŞEHİR
17 MERT GÜZENGE İSTANBUL
18 VOLKAN BAYARSLAN İSTANBUL
19 MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ İSTANBUL
20 METE KALKAVAN İSTANBUL
21 ÇAĞDAŞ ALTAY İSTANBUL
22 HÜSEYİN GÖÇEK İSTANBUL
23 TUGAY KAAN NUMANOĞLU İSTANBUL
24 HALİL UMUT MELER İZMİR
25 DİRENÇ TONUSLUOĞLU İZMİR
26 YİĞİT ARSLAN İZMİR
27 ABDULKADİR BİTİGEN KAYSERİ
28 ATİLLA KARAOĞLAN SAKARYA
29 YASİN KOL TRABZON
VİDEO YARDIMCI HAKEM LİSTESİ
1 MUSTAFA İLKER COŞKUN ANKARA
2 SERKAN TOKAT ANKARA
3 MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU ANTALYA
4 ÖZGÜR YANKAYA EDİRNE
5 EMRE MALOK İSTANBUL
6 ONUR ÖZÜTOPRAK İSTANBUL
7 HAKAN CEYLAN İZMİR
8 ALPER ULUSOY İZMİR
9 ALPER ÇETİN KOCAELİ
10 KORAY GENÇERLER MANİSA
11 ERKAN ENGİN SAKARYA
12 BÜLENT BİRİNCİOĞLU TRABZON