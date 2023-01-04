Kariyerine Genoa'da devam eden Güven Yalçın için transfer açıklaması!

Kariyerine İtalya Serie B ekibi Genoa’da devam eden Güven Yalçın’ın menajeri Ersin Akan, milli futbolcunun geleceğiyle ilgili konuştu. İşte o sözler...

Kariyerine İtalya Serie B ekibi Genoa'da devam eden Güven Yalçın'ın menajeri Ersin Akan, milli futbolcu hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Akan, "Güven, İtalya'da mutlu ve kariyerine İtalya'da devam edecek" dedi.

Güven Yalçın'ın menajeri Ersin Akan, 23 yaşındaki futbolcunun kariyerine İtalya'da devam edeceğini söylerken, "İtalya'da mutlu, kariyerine Genoa'da devam edecek. Süper Lig ve Avrupa'dan teklifler var ancak hem Güven İtalya'da kalmak istiyor, hem de kulübü ayrılmasını istemiyor" şeklinde konuştu.