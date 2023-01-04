Crystal Palace - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında Crystal Palace sahasında Tottenham'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Crystal Palace - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 19. haftada Crystal Palace ile Tottenham karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Crystal Palace - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CRYSTAL PALACE - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Crystal Palace - Tottenham maçı 4 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'te beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

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CRYSTAL PALACE - TOTTENHAM MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Crystal Palace

Guaita; Clyne, Guehi, Andersen, Ward; Olise, Doucoure, Schlupp; Ayew, Zaha, Eze

Tottenham

Lloris; Romero, Dier, Davies; Doherty, Hojbjerg, Skipp, Sessegnon; Kulusevski, Kane, Son