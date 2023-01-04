İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United ile sözleşmesini fesheden ve Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr ile anlaşmaya varan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ve kız arkadaşı Georgina Rodriguez için flaş bir gelişme yaşandı.

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a transfer olan ve ailesiyle birlikte ülkeye yerleşecek olan Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun, Arabistan'daki yeni hayatına ilişkin önemli bir gelişme yaşandı.

Suudi Arabistan yönetiminin, evli olmayan çiftlerin aynı evde yaşamasına izin vermemesi sebebiyle Cristiano Ronaldo ile kız arkadaşı Georgina Rodriguez'in durumu merak konusu olurken, dünyaca ünlü çiftin bu kuraldan muaf tutulacağı ifade edildi.

RMC Sport'un haberine göre, Suudi Arabistan'daki ülke hukuku çiftlerin evlenmeden aynı çatı altında yaşamasını yasaklarken, Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez özel izinle birlikte yaşayabilecek.