Leicester City - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında Leicester City sahasında Fulham'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Leicester City - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 18. haftada Leicester City ile Fulham karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Leicester City - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEICESTER CITY - FULHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Leicester City - Fulham maçı 3 Ocak Salı günü saat 22:45'te beIN SPORTS 5'te canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Leicester City: Ward; Castagne, Amartey, Faes, Thomas; Soumare, Ndidi; Barnes, Perez, Dewsbury-Hall; Vardy

Fulham: Leno; Tete, Diop, Ream, Robinson; Reed, Palhinha; Reid, Pereira, Willian; Mitrovic