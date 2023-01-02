İtalya Serie A'da gösterdiği performansla büyük kulüplerin ilgisini çeken milli stoper Merih Demiral'a talipler var.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Atalanta forması giyen 24 yaşındaki oyuncuyu Manchester United ve Inter istiyor.

İngiliz devi Manchester United, ocak ayı transfer döneminde İtalyan ekibi ile Merih için masaya oturmaya hazırlanıyor.

Inter'in de hem 3'lü savunma tecrübesi, hem de İtalya Ligi'ni tanıması nedeniyle milli futbolcu için görüşmelere hız vereceği aktarıldı.



Öte yandan Atalanta'nın ise Merih Demiral için 20 milyon euro'luk bonservis geliri beklediği ifade edildi.