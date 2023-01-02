Lovren'in yeni takımı Lyon oldu!

Lyon, Zenit forması giyen Dejan Lovren ile anlaştı. Lyon teknik patronu Laurent Blanc, transfer ile ilgili yaptığı açıklamada, "Karakterli, savaşan ve deneyimli oyuncular istiyoruz" açıklamasını yapmıştı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 02.01.2023- 14:27