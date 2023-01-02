Lyon, Zenit forması giyen Dejan Lovren ile anlaştı.
Oyuncu ile her konuda anlaşan Fransız ekibi, ocakta transferin gerçekleşmesi için Rus temsilcisi Zenit ile de anlaşmaya vardı. Lovren resmi imzayı attı.
Lyon teknik patronu Laurent Blanc, transfer ile ilgili yaptığı açıklamada, "Karakterli, savaşan ve deneyimli oyuncular istiyoruz" açıklamasını yapmıştı.
Başarılı stoper 2013 yılında da Lyon formasını 72 kez terletmişti.
🚨 Dejan Lovren est de retour à la maison ! 🔴🔵— Olympique Lyonnais (@OL) January 2, 2023
Lyonnais de 2010 à 2013, le mondialiste croate défendra de nouveau nos couleurs jusqu'en 2025 💥👊#LOVREN2025