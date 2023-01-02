İngiltere Premier Lig'in 18. hafta karşılaşmasında Brentford ile Liverpool kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Brentford'a galibiyeti getiren golleri Ibrahima Konate (k.k), Yoane Wissa ve Bryan Mbeumo kaydetti. Liverpool'un tek golü ise Alex Oxlade-Chamberlain'den geldi.
Bu sonucun ardından ev sahibi ekip yenilmezlik serisini 6 maça çıkararak 26 puana yükseldi. 4 maçlık galibiyet serisi sona eren Liverpool ise 28 puanda kaldı.
Ligin 19. haftasında Brentford sahasında Bournemouth'u ağırlayacak. Liverpool ise Brighton deplasmanında sahne alacak.