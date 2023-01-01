Arda Güler listede! İşte UEFA'nın belirlediği 2005 kuşağının en iyileri
Bakan Çavuşoğlu Pele'nin cenaze törenine katılacak
Aralık enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
2
Aspor Keşfet
Son Dakika
Aslan'ın fikstür avantajı! Aslan'ın fikstür avantajı! 18:52
Güneş sistemi değiştiriyor! Güneş sistemi değiştiriyor! 18:37
Kötü haber geldi! Stoper transferi... Kötü haber geldi! Stoper transferi... 18:20
Cimbom'a Bakayoko'da rakip! Cimbom'a Bakayoko'da rakip! 17:17
F.Bahçe'de Valencia gelişmesi! F.Bahçe'de Valencia gelişmesi! 16:55
Aboubakar transferinde ters köşe! Aboubakar transferinde ters köşe! 16:34
Daha Eski
Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman? 15:48
Arda Güler'e eski hocasından tavsiye! Arda Güler'e eski hocasından tavsiye! 15:47
G.Saray'da 3 gençle yeni sözleşme! G.Saray'da 3 gençle yeni sözleşme! 15:24
Galatasaray - Ankaragücü maçı saat kaçta? Galatasaray - Ankaragücü maçı saat kaçta? 15:19
Antalyaspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 15:17
G.Saray'dan flaş transfer hamlesi! G.Saray'dan flaş transfer hamlesi! 15:17
SON DAKİKA