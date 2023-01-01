Farklı Avrupa ülkelerinden medya mensuplarının belirlediği 40 kişilik listede, Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Arda da yer aldı.
Arda Güler listede! İşte UEFA'nın belirlediği 2005 kuşağının en iyileri
Gösterdikleri performans ile dünya çapında isimlerinden söz ettiren 2005 jenerasyonunun 10 genç oyuncusu, en değerli isimler listesinde kendilerine yer buldu. UEFA'nın belirlediği listede dikkat çeken 1 isim var. İşte 2005 doğumlu en değerli 10 oyuncu...
UEFA'nın internet sitesi, yeni yılda Avrupa futboluna damga vurma potansiyeline sahip 21 yaş altı oyuncuları listeledi.
UEFA, Fenerbahçeli Arda Güler'i 2023'te takip edilmesi gereken genç futbolcular arasında gösterdi.