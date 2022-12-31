La Liga'nın 15. haftasında Villarreal sahasında Valencia'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Villarreal - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

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İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 15. haftada Villarreal ile Valencia kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Villarreal - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VILLARREAL - VALENCIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Villarreal - Valencia maçı 31 Aralık Cumartesi günü, saat 18.15'de S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

VILLARREAL - VALENCIA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Villarreal

Rulli; Femenia, Albiol, P Torres, Moreno; Capoue, Parejo, Trigueros; Chukwueze, G Moreno, Danjuma

Valencia

Mamardashvili; Correia, Comert, Ozkacar, Gaya; Musah, Gonzalez, Almeida; Castillejo, Cavani, Lino