Brighton & Hove Albion - Arsenal maçını canlı takip etmek için tıklayın...
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 18. haftada Brighton & Hove Albion ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Brighton & Hove Albion - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
BRIGHTON & HOVE ALBION - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Brighton & Hove Albion - Arsenal maçı 31 Aralık Cumartesi günü saat 20.30'da beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.
BRIGHTON & HOVE ALBION - ARSENAL MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Brighton & Hove Albion
Sanchez; Veltman, Dunk, Colwill, Estupinan; Gilmour, Gross; March, Lallana, Mitoma; Trossard
Arsenal
Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Xhaka, Partey; Saka, Odegaard, Martinelli; Nketiah