Brighton & Hove Albion - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında Brighton & Hove Albion sahasında Arsenal'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Brighton & Hove Albion - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 18. haftada Brighton & Hove Albion ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Brighton & Hove Albion - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BRIGHTON & HOVE ALBION - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brighton & Hove Albion - Arsenal maçı 31 Aralık Cumartesi günü saat 20.30'da beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

BRIGHTON & HOVE ALBION - ARSENAL MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Brighton & Hove Albion

Sanchez; Veltman, Dunk, Colwill, Estupinan; Gilmour, Gross; March, Lallana, Mitoma; Trossard

Arsenal

Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Xhaka, Partey; Saka, Odegaard, Martinelli; Nketiah