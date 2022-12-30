Al Nassr'dan Cristiano Ronaldo ve Sergio Ramos'tan sonra bir hamle daha!
Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Nassr, transferde atağa kalktı. Cristiano Ronaldo ve Sergio Ramos'u kadrosuna katmak isteyen Al Nassr'dan flaş bir hamle daha geldi. İşte detaylar...
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 30.12.2022- 11:26
Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, transferde gözünü kararttı. Cristiano Ronaldo ve Sergio Ramos'u kadrosuna katmak isteyen Al Nassr'dan bir hamle daha geldi.
İspanyol medyasında yer alan habere göre Al-Nassr, Sergio Busquets'i kadrosuna katmak istiyor.
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