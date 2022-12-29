Spor camiası kayıtsız kalmadı! İşte Pele paylaşımları

BEŞİKTAŞ
Efsane, ikon, kral. Futbol seni asla unutmayacak, Pele.
BEŞİKTAŞ
Efsane, ikon, kral. Futbol seni asla unutmayacak, Pele.
FENERBAHÇE
Futbol tarihinin en iyi oyuncularından birinin ailesine en derin taziyelerimizi gönderiyoruz. Huzur içinde yat Pele.
GALATASARAY
Futbolun en büyük ikonlarından olan Pele'nin vefatına son derece üzüldük. Mirası ve başarıları, dünyanın her yerindeki kişiler tarafından değer verilmeye devam edecek. Ailesine, arkadaşlarına ve hayranlarına başsağlığı dileriz. Huzur içinde yat efsane.
MESSI
Huzur içinde yat.
CRISTIANO RONALDO
Ebedi kral Pele'ye sadece bir "hoşçakal" demek, şu anda tüm futbol dünyasını saran acıyı ifade etmeye asla yetmeyecek. Uzaktan da olsa bana gösterdiği sevgi karşılıklıydı. O asla unutulmayacak ve hatırası biz futbolseverlerin her birinde sonsuza kadar yaşayacak. Huzur içinde yat, kral Pele.
NEYMAR
Futbolu sanata, eğlenceye dönüştürdü. Fakirlere, siyahlara ve çoğunlukla Brezilya'ya görünürlük verdi. Futbol ve Brezilya, Kral sayesinde statüsünü yükseltti! O gitti ama büyüsü kaldı. Pele! SONSUZA DEK!!"
REAL MADRID
Real Madrid, ailelerine, sevenlerine, kulüplerine, Brezilya Konfederasyonuna ve Brezilya'daki ve dünyadaki tüm futbol taraftarlarına başsağlığı diliyor. Pelé, bu sporu seven herkesin hafızasında sonsuza kadar yaşayacak ve mirası onu dünya futbolunun en büyük efsanelerinden biri yapıyor. Pele 82 yaşında hayata gözlerini yumdu. Huzur içinde yatsın.
ARSENAL
Pele'nin vefat haberini üzüntüyle karşıladık. Kulüp olarak 1981'de Pele'yi Highbury'de ağırlama ayrıcalığına sahip olduk. Her zaman yaşatacağımız bir hatıra. Kalbimiz bugün tüm futbol camiasıyla birlikte Pele'nin sevenleriyle birlikte.
MANCHESTER UNITED
Huzur içinde yat Pele. Dünyanın dört bir yanındaki futbol taraftarlarına yaşattığın eğlence için teşekkür ederiz.
MILAN
Futbol efsanesi Pelé'nin hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduk. Arkadaşlarına ve ailesine en içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Huzur içinde yat kral.
BAYERN MÜNİH
FC Bayern, tüm futbol dünyası ile birlikte tarihin en büyüklerinden birinin yasını tutuyor: 82 yaşında ölen Pelé, Alman rekor şampiyonları tarafından bile asla unutulmayacak.
PSG
Sonsuza Kadar Futbolun Kralı. Paris Saint-Germain, bu üzücü zamanda Pele'nin arkadaşlarına, ailesine ve tüm Brezilya halkına taziyelerini iletiyor. Herşey için teşekkürler.