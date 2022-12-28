İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında Leeds United sahasında Manchester City'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Leeds United - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 17. haftada Leeds United ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Leeds United - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEEDS UNITED - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Leeds United - Manchester City maçı 28 Aralık Çarşamba günü saat 23:00'te beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Leeds United: Klaesson; Kristensen, Cooper, Koch, Struijk; Roca, Forshaw; Aaronson, Rodrigo, Harrison; Gelhardt

Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Akanji, Cancelo; Gundogan, Rodri, De Bruyne; B. Silva, Haaland, Foden