Chelsea - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında Chelsea sahasında Bournemouth'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Chelsea - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 17. haftada Chelsea ile Bournemouth karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Chelsea - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CHELSEA - BOURNEMOUTH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Chelsea - Bournemouth maçı 27 Aralık Salı günü saat 20:30'da beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Chelsea: Mendy; Chalobah, Silva, Koulibaly; James, Jorginho, Gallagher, Cucurella; Mount, Aubameyang, Sterling

Bournemouth: Travers; Smith, Mepham, Senesi, Zemura; Christie, Cook, Lerma, Anthony; Billing, Solanke