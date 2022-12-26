Dünya Kupası esnasında sırasında Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr'a transfer olacağı iddialarına önce yalanlama geldi ardından transfer detayları görüşmeleri başladığı iddiaları çıktı. Son açıklama ise Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'ın sportif direktörü Marcelo Salazar'dan geldi.

Marcelo Salazar, kendisine gelen Ronaldo ile ilgileniyor musunuz sorusuna "Evet ya da hayır dememe izin yok," şeklinde espirili bir yanıt verdi. Salazar, "Yıl sonuna kadar olayların nasıl gelişeceğini bekleyip görelim. Gördüğünüz gibi bu, sadece kulüp için değil, ülke ve dünya futbolu için de çok büyük bir müzakere. Görüşmeler hala devam ediyor. Çok yüksek rakamlardan söz ediyoruz. Cristiano Ronaldo'nun futbol tarihinin en iyilerinden biri olduğunu söyleyebilirim. Bir sporcu olarak, kazanma azmiyle bana her zaman örnek oldu. Bir Portekiz vatandaşı olarak, onu her zaman destekliyordum. Ancak yakın zamanda neler olacağı ortaya çıkacak." ifadelerini kullandu.