Leicester City Newcastle United 0-3 | MAÇ SONUCU - ÖZETİ
2022 Katar Dünya Kupası'nın ardından İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Newcastle United, Leicester City'i deplasmanda 3-0 mağlup etti. Leicester City'de milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 26.12.2022- 20:11
Karşılaşmada Newcastle United'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada penaltıdan Chris Wood, 7. dakikada Miguel Almiron ve 32. dakikada Joelinton attı.
Leicester City'de milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.
Bu sonucun ardından Newcastle United, 33 puana yükseldi. Leicester City ise 17 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Newcastle United, sahasında Leeds United ile karşılaşacak. Leicester City ise Liverpool deplasmanına konuk olacak.