Luis Suarez'in transferi belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray...
Uruguay'ın efsane futbolcusu Luis Suarez'in geleceği belli oldu. Suarez'ın adı Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu. İşte yeni takımı...
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 24.12.2022- 16:57
2 YIL DAHA FUTBOLA DEVAM
Brezilya basını, Luis Suarez'in Cruz Azul'un teklifini reddettiğini ve Gremio tarafından kendisine yapılan 2 yıllık teklifi kabul ettiğini duyurdu.
YILDA 3.6 MİLYON DOLAR
Ocak ayında 36 yaşına girecek Suarez'in 3.6 milyon dolar yıllık gelir elde edeceği ifade edildi. 38 yaşına kadar kariyerine devam edecek olan Uruguaylı, kariyerinin son yıllarında 7.2 milyon doları kazanmış olacak. Bu arada Gremio'nun bu transferi yeni yıl hediyesi olarak duyurmayı planladığı belirtildi.