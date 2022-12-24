Luis Suarez'in transferi belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Luis Suarez'in transferi belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Uruguay'ın efsane futbolcusu Luis Suarez'in geleceği belli oldu. Suarez'ın adı Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu. İşte yeni takımı...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 24.12.2022- 16:57