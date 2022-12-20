İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City forması giye A Milli Takım'ımızın yıldızlarından Çağlar Söyüncü için flaş bir transfer iddiası geldi. İspanyol gazetesi, başarılı savunma oyuncusunun yeni adresini açıkladı. İşte ayrıntılar...

İspanya La Liga devi Atletico Madrid'in Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katmaya en yakın takım olduğu kaydedildi. Marca'da yer alan habere göre; Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid ile söz kesti.

BONSERVİSİ YOK

Çağlar Söyüncü'nün, deneyimli olmasının yanı sıra, Leicester City ile sözleşmesinin de sezon sonunda bitecek olması nedeniyle bonservis bedeli olmadığı ve Atletico Madrid için oldukça uygun bir transfer olacağı aktarıldı.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ KARİYER RAKAMLARI

2018'den bu yana Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü, bu sezon İngiliz ekibinde sadece 6 maçta sahaya çıktı. Leicester City, başarılı stoper için o dönem Freiburg'a 21 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

23 Mayıs 1996 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Çağlar Söyüncü, altyapı kariyerinde Menemen Belediyespor ve Bucaspor'da top koşturdu.

Profesyonel futbol kariyerine Aliağa FK'da start veren başarılı savunmacı daha sonra Altınordu FK, SC Freiburg ve Leicester City kadrolarında yer aldı.