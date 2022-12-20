Messi her yerde rekorun sahibi!

2022 Dünya Kupası birçok rekora sahne oldu. Dünya yıldızı Messi'de turnuvanın en değerli oyuncusu da seçildi. Lionel Messi'nin Dünya Kupası ile paylaştığı Instagram gönderisi 56 milyondan fazla beğeniye ulaştı ve bu rakam artmaya devam ediyor.

2022 Dünya Kupası birçok rekorla, tarihe geçen anlarla sona erdi. Arjantin 36 yıllık özlemine son verip bu kupayı 3. kez kazanırken, Lionel Messi görkemli kariyerindeki tek eksiği giderdi.

Üstelik Messi turnuvanın en değerli oyuncusu da seçildi. 7 gol 3 asistle Katar 2022'de skora en çok katkı veren oyuncu oldu.



Altın top ��dülünü 2014'ün ardından 2. kez kazanan Messi tarihte bunu başaran ilk oyuncu.

35 yaşındaki yıldız sosyal medya paylaşımıyla da bir rekor imza attı.

Rekor!

Lionel Messi'nin Dünya Kupası ile paylaştığı Instagram gönderisi 56 milyondan fazla beğeniye ulaştı ve bu rakam artmaya devam ediyor.

Bu paylaşım, daha önce resmi olarak bir sporcu için tarihin en çok beğenilen sosyal medya paylaşımı olarak kayıtlara geçmişti. Sıradaki hedef dünya rekoru amacıyla atılan yumurta fotoğrafını geçmekti.

Önceki sporcu için rekor yaklaşık 42 milyon beğeni toplayan Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası öncesi Messi ile satranç oynadığı unutulmaz fotoğrafa aitti.

Messi, Dünya Kupası zaferiyle Instagram'da 400 milyon takipçiye ulaştı.





Yumurtayı da geçti

Öte yandan 2019'un başlarında world_record_egg isimli kullanıcı tarafından paylaşılan bir yumurta fotoğrafı Instagram'ın en çok beğeni alan görseliydi.

Bu gönderide beğenilerin azalması ve Messi'nin şampiyonluk görselinin artmasıyla bu rekor da artık Arjantinli efsane futbolcuya ait oldu.