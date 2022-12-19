Geçen yaz Paris Saint-Germain (PSG) ile sözleşmesi sona eren ve Real Madrid'in teklif yaptığı Kylian Mbappe, kulübüyle sözleşmesini yenilemeyi tercih etmişti. Eflatun-beyazlıların başkanı Florentino Perez'in, yıldız oyuncuya açık kapı bıraktığı ifade edildi. İşte detaylar...

Real Madrid, Paris Saint-Germain forması giyen Kylian Mbappe'ye kapıları kapatmadı.

Relevo'nun haberine göre, İspanyol ekibinin başkanı Florentino Perez'in, Fransız yıldızın geçen yaz sergilediği davranışlara rağmen transfere soğuk bakmadığı ve Perez başkan olduğu sürece bu transferin grçekleşebileceği belirtildi. PSG'nin de 23 yaşındaki futbolcuyu, 300-500 milyon euro arasında bir rakamla satmaya hazır olduğu aktarıldı.

PSG ile geçen yaz sözleşmesi sona eren ve Real Madrid'e transfer olacağı haberleri çıkan Mbappe, daha sonra Fransız temsilcisi ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı.

Bu sezon PSG'de 20 maça çıkan Kylian Mbappe, 19 gol attı ve 5 asist yaptı. Genç y��ldız, Katar'daki Dünya Kupası'nda ise 7 maçta, 8 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu. Mbappe, final karşılaşmasında ise Arjantin'e karşı hat-trick yapmasına rağmen mağlubiyeti engelleyemedi.