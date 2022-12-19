2013-2015 yılları arasında Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'deki teknik direktörü Carlo Ancelotti önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı eski öğrencisi hakkında çıkan Al-Nassr iddiaları hakkında konuştu.

Ancelotti yaptığı açıklamada, "Geleceğin ne getireceğini bilmiyorum. Ronaldo'nun hala yüksek seviyede rekabet etmek istediğini biliyorum. Suudi Arabistan'ın onun için en uygun yer olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Ayrıca İtalyan teknik adam, geride kalan Dünya Kupası ve Cristiano Ronaldo - Lionel Messi rekabetine, "Messi kariyerini Dünya Kupası ile bitiriliyor, Ronaldo ise farklı bir şekilde. Ancak böyle olsa bile Ronaldo'nun özellikle Real Madrid'de, taraftarların kalbinde sonsuza kadar kalacak olağanüstü bir kariyeri vardı" şeklinde değindi.