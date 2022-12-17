Avustralya Ligi'nde oynanan Melbourne City-Melbourne Victory derbisinde saha bir anda karıştı. Deplasman takım taraftarları, ev sahibi ekibin file bekçisi Thomas Glover'a saldırdı.

Avustralya Ligi'nde oynanan Melbourne City-Melbourne Victory maçında olaylar çığırından çıkarken karşılaşma yarıda kaldı. Ev sahibi takım 1-0 öndeyken 21. dakikada holiganlar sahaya girdi ve Melbourne City kalecisi Thomas Glover'a metal bir çöp kovasıyla vurdu. Glover kanlar içerisinde kaldı. Kalecinin beyin sarsıntısı geçirdiği ve soyunma odasında tedavi edildiği bildirildi.